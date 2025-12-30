لماذا اعتزلت الفنانة المصرية هدى رمزي التمثيل نهائياً؟

أعلنت الفنانة المصرية هدى رمزي قرار اعتزالها التمثيل نهائيًا بعد تفكير طويل، مؤكدة أن القرار لم يكن متسرعًا، وأنها لن تعود للعمل الفني بسبب ما يحدث حاليًا في الوسط الفني وما يُعرض عليها من أعمال لا يثير حماسها للعودة.

وأضافت هدى رمزي خلال مداخلة تلفزيونية أنها كانت تتمنى العودة للفن في مرحلة ما، لكنها بعد متابعة ما يحدث قررت عدم الرجوع، مشددة على أن الفن جزء من حياتها منذ الصغر وأن ما يحدث الآن في الوسط الفني لا يليق بالفنانين.

إعجاب بأداء الفنانة شيرين

كما أعربت عن إعجابها بأداء الفنانة المصرية شيرين في مسرحية «المتزوجون»، مشيرة إلى أن موهبتها وأسلوبها في أداء الأدوار والكوميديا لافت، وأنها تجيد اختيار الأدوار التي تناسبها.



عدم الندم على قرار الاعتزال والفن منحني الشهرة

وأكدت هدى رمزي أنها لم تندم على قرار الاعتزال، مشيرة إلى أن الفن أضاف لها الكثير وجعلها تشعر بالفخر بنفسها وبحب الجمهور في المناسبات والأماكن العامة.

معلومات عن الفنانة هدى رمزي

وهدى رمزي هي ابنة المخرج حسن رمزي، وشقيقها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون.

وقررت الابتعاد عن التمثيل في السينما بعد ارتدائها الحجاب، لكنها حافظت على ارتباطها بالوسط الفني من خلال أنشطة أخرى.