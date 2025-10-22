انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة السابق اللواء الطبيب عبدالحميد بن محمد الفرائضي، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من أربعة عقود في خدمة الوطن والطب العسكري.



ويُعد الفقيد من أبرز القيادات التي أسهمت في تأسيس وتطوير منظومة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إذ تولّى منصب مدير عام الخدمات الطبية خلال الفترة من 1404هـ حتى عام 1419هـ، وكان له دور محوري في إنشاء وتوسيع المستشفيات العسكرية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، مما جعله أحد الرموز البارزة في تاريخ الطب العسكري بالمملكة.



وصلي عليه بعد صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض، ودفن في مقبرة الشمال. ‏ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الخزامى في الرياض.