فيصل بن مشعل يكرم عدداً من منسوبي الأمن بالقصيم

كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عدداً من رجال الأمن، تقديراً لجهودهم الميدانية التي أسهمت في حفظ الأمن وتعزيز السلامة المجتمعية، مشيداً بما تحقق من الإنجازات النوعية، التي تعكس مستوى الكفاءة والانضباط والاحترافية في أداء مهماتهم الأمنية.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه، اليوم (الأحد)، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني، والمشرف على مكتب وكيل الشؤون الأمنية بالإمارة فهد العبدالقادر، وعدداً من الضباط والأفراد من منسوبي الأمن بالمنطقة، الذين حققوا المنجزات الأمنية المتميزة خلال الفترة الماضية.من جانبه، عبّر القحطاني عن شكره وتقديره لأمير القصيم على دعمه الدائم وتكريمه لمنسوبي الأمن بالمنطقة، مؤكداً أن هذا التكريم يُعد دافعاً لمزيدٍ من العطاء في خدمة الوطن والمواطن.