حصل الباحث موسى عبدالله عواف حمدي على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم التعليم والتعلم بكلية التربية في جامعة الملك خالد، وذلك في تخصص المناهج وطرق التدريس.

ويُعد هذا التتويج امتدادا لمسيرته الأكاديمية، إذ حصل سابقا على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1440هـ (2019م) في تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات، برسالة بعنوان «الاحتياجات المهنية لمعلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية»، التي خرجت بتوصيات نوعية لتطوير أداء المعلمين.

ويأتي هذا التميز العلمي دعما لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم، والارتقاء بجودة مخرجاته.