أمراء وأعيان يعزون في وفاة عبطا بنت عبدالعزيز

استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة؛ الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن تركي، التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمها الله).كما توافد عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والأعيان والمواطنين، لقصر الأميرة عبطا بحي الشاطئ1، بجوار مسجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في جدة. مقدمين تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.