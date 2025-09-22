نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تكريم الرعاة والداعمين لجمعية «قبس»

رعى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز،، بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، حفل تكريم الرعاة والداعمين لجمعية «قبس» للقرآن والسنة والخطابة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء المشرف العام على الجمعية الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي عرضاً عن أبرز المنجزات خلال عام 2024-2025، شمل عدد المستفيدين من برامج الخطابة، وتخريج 55 حافظا وحافظة، فيما بلغ عدد المجازين من حفظة القرآن الكريم 21 مجازا من 26 دولة. كما أوضح أن مجموع الساعات التطوعية بلغ 150 ألف ساعة بعائد مجتمعي مقدّر بنحو 20 مليونا و150 ألف ريال، وبشراكة 12 جهة، وبنسبة رضا وصلت إلى 100%.

وأشار البوعلي إلى أن الجمعية دشّنت عدة مبادرات نوعية مع شركاء النجاح، من أبرزها: مبادرة «روح وريحان» لفتيات دور التربية الاجتماعية، ومسابقة «إخاء» لأيتام المملكة، ومعرض «جهود الملك سلمان في خدمة القرآن والسنة»، إلى جانب مسابقة الشيخ سليمان الحماد الأسرية. كما أطلقت الجمعية «وقف الوفاء» بقيمة خمسة ملايين ريال، ونفّذت برنامج «الكلمة الطيبة» لنزلاء السجون.

وأضاف أن الجمعية حققت أخيرا نسبة 98.25% في تقييم الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع وصول عوائد الاستدامة إلى أكثر من نصف موازنة الجمعية، مما يعكس أثرها الكبير وارتباطها بمستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الإشرافي للجمعية الدكتور خالد بن محمد العبدالكريم أن «قبس» تواصل توسعها النوعي في المنطقة بفضل دعم القيادة وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومتابعة مجلس الأمناء. وقد دشنت الجمعية أعمالها في مدينة الخبر من جامع الشيخ عبدالله فؤاد (رحمه الله) وافتتحت فرعها الجديد في مدينة الدمام، في انطلاقة تعكس إستراتيجيتها للتوسع الجغرافي والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وفي ختام الحفل، بارك نائب أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية افتتاح دار والدة الشيخ إبراهيم العساف للقرآن الكريم والسنة والخطابة، التي تُعد أول دار للجمعية بالمنطقة الشرقية، كما كرّم سموه شركاء النجاح والداعمين وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.