مدير تعليم جازان يواسي أسرة ضحية حادثة الداير

قدم مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي واجب العزاء والمواساة لأسرة المعلمة صالحة عبده جابر سهلي (رحمها الله)، إحدى ضحايا حادثة الداير.

ونقل عقدي خلال تقديم واجب العزاء لأسرة المعلمة في منزلهم الكائن في محافظة صامطة قرية الشعوب، مواساة وزير التعليم ونائبه، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وعبر ذوو وأقارب المتوفاة عن بالغ امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لوزير التعليم ونائبه والمدير العام للتعليم بالمنطقة على تعازيهم ومواساتهم في مصابهم الجلل، والتي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم.