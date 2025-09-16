انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس الأول (الأحد) المهندس يزيد عدنان علي عناني، وصُلي عليه في مسجد الجفالي، ودُفن في مقابر أمنا حواء بجدة.والفقيد شقيق المهندس أحمد، والكابتن علي، والمهندس فراس عدنان عناني.يذكر أن اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بأبحر الشمالية، حي الأمواج، شارع المهاجر المكي، بجدة.