انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم (الإثنين) والدة رئيس القسم الرياضي في صحيفة «عكاظ» الزميل عادل النجار، بعد معاناة مع المرض، وسيحدد لاحقا موعد الصلاة والدفن.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.