كان القلم رفيقه والصدق دليله

انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم (الأحد)، الزميل سعود العتيبي من منسوبي صحيفة الرياض، وسيصلى عليه عصر اليوم في جامع «المهيني»، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال بالرياض.والفقيد كان يعرّف نفسه بعبارة موجعة: «أنا من ضيّع في الإعلام عمره»، لكنها في حقيقتها شهادة عشق وإخلاص لمهنةٍ نذر لها حياته، فكان القلم رفيقه، والصدق دليله، والبحث عن الحقيقة رسالته، كتب في مجلة اليمامة وصحيفة الرياض، فترك وراءه صفحاتٍ تنبض بالحكمة، وكتاباتٍ تستضيء بها الأذهان.

ولم يكن الإعلام وحده عالمه؛ بل كان الأدب والشعر غذاء روحه وسر ألقه، إذ حفظ عيون القصائد، وردّدها في مجالسه بعذوبة لسانٍ وألق بيانٍ، يُبهج جلساءه ويؤنسهم، يفتح أمامهم نوافذ على الجمال والمعرفة، وكان في عشقه لنادي الهلال مثال المحب الوفي؛ يراه بابًا من أبواب الفرح، ومتنفسًا لبهجة الروح، وسلوة في زحمة الحياة.​



​​كما نعى الوسط الإعلامي الفقيد في تغريدات عبر حساباتهم في منصة «إكس».

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.