آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر الناس الجمعة 12 سبتمبر 2025 14:57 عبدالله مشهور (جاران) Abdullahmashhour آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر1 تابعوا عكاظ على آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر1 تابعوا عكاظ على احتفلت أسرة الحمدي والمتنبك بزواج الشاب ياسر علي يحيى حمدي على كريمة علي عثمان متنبك، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.أخبار ذات صلة «الأسمري» ينال الدكتوراه في العلوم الصيدلانية من جامعة نيويوركتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الدفاع المدني يُكرِّم متقاعديه حفل زفاف آل حمدي