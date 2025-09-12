«الأسمري» ينال الدكتوراه في العلوم الصيدلانية من جامعة نيويورك

في إنجاز علمي وطني يُضاف إلى سجل الكفاءات السعودية المتميزة، حصل الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن محمد آل شلية الأسمري، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة في جامعة الباحة، على درجة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية من جامعة لونغ آيلاند بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بتخصص دقيق في إيصال الدواء وعلاج الأورام عبر الجينات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبحث المخبري.

وأكد الدكتور الأسمري أن هذا النجاح ما كان ليتحقق إلا بفضل الله وتوفيقه، مشيراً إلى أن هذه الدرجة ستكون دافعاً لمواصلة مسيرته في خدمة الدين والوطن، وتعزيز دوره في البحث العلمي الذي يُعد ركيزة أساسية للتنمية الصحية والطبية.

يُذكر أن الدكتور الأسمري متفرغ حالياً للبحث العلمي ضمن كلية الصيدلة بجامعة الباحة، ساعياً لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحسين أساليب العلاج الحديثة وتدعم مسيرة المملكة في المجال الطبي والبحثي.