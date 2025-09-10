انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الإعلامي بدر الفرهود، وصُلي عليها عصر اليوم (الأربعاء) في جامع والدة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بحي المنصورية بمدينة عرعر.ويتقبل العزاء للرجال بمنزل محمد الفرهود بحي المساعدية، وللنساء بمنزلها رحمها الله بحي الروضة (المحمدية سابقاً).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.