انتقلت إلى رحمة الله تعالى عائشة عبدالفتاح الحازمي، أمس(الثلاثاء). وصلي عليها في الجامع الكبير بالقنفذة، ودُفنت في مقبرة الخالدية.

والفقيدة جدة الزميل محرر «عكاظ» بالقنفذة محسن الحازمي.

وتتقبل الأسرة العزاء بمنزل حفيدها إبراهيم الحازمي في حي الخالدية جنوب غرب مبنى الهلال الأحمر بالقنفذة، أو على جوال الزميل محسن الحازمي (٠٥٠٠١٢٧١٦٤).
