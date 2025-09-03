تابعوا عكاظ على
Google News Account
سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان تحتفي برئيس الغرف السعودية
سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان تحتفي برئيس الغرف السعودية
تابعوا عكاظ على
Google News Account
نظم القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد بن حسن مونس حفل عشاء على شرف رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي والوفد المرافق له، بحضور رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين.

كما سيشارك الوفد السعودي، اليوم (الأربعاء)، في ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
 
الخذامي رئيساً للجنة الوطنية لمراكز الاسترخاء
الخذامي رئيساً للجنة الوطنية لمراكز الاسترخاء
والد فهد الثقيل إلى رحمة الله
والد فهد الثقيل إلى رحمة الله