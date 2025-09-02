أمير نجران يُقلّد عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

قلّد أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه اليوم(الثلاثاء)، عددًا من ضباط مديرية شرطة منطقة نجران، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة عقيد.وتمنى أمير نجران للضباط المترقين وزملائهم في القطاعات الأمنية المختلفة في المنطقة التوفيق والسداد، حاثهم على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.من جانبهم أعرب الضباط عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة نجران.حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة نجران اللواء عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.