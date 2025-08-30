زار وفد من أصدقاء فريق كشافة شباب مكة المكرمة، القائد الكشفي التربوي مشعل محمود الهوساوي من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعضو اللجنة الفنية بكشافة شباب مكة، للاطمئنان عليه بعد العملية الجراحية التي أجراها في أحد المستشفيات بمكة المكرمة وتكللت بالنجاح، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.وكان في استقبالهم التربوي صالح فوال وأبناؤه محمود ومحمد ومهند وملهم.وأكد المشاركون أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من واجب ديني وأخوي، وتجسيداً لأواصر المحبة والألفة والتعاون بين أبناء الوطن، مشيرين إلى الأثر النفسي والمعنوي الكبير لمثل هذه المبادرات التي تعزز قيم التكاتف والتواصل.