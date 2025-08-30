آل برناوي يحتفلون بزواج عطاالله وعماد

احتفل أحمد محمد ملا البرناوي، من منسوبي وزارة الدفاع، بزواج نجله المهندس عطاالله من منسوبي وزارة الطاقة، والمهندس عماد من منسوبي شركة سابك، على ابنتي عبدالله هارون سالم و محمد عارف المدني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمكة المكرمة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا العائلة فرحتهم وقدموا التهاني والتبريكات.وتخلل الحفل عدد من الفنون الشعبية الحجازية مثل المزمار، الخبيتي، الينبعاوي، والمجسات.و أعرب والد العرسان عن بالغ شكره وتقديره لكل من حضر وشاركهم هذه المناسبة السعيدة.