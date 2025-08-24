تابعوا عكاظ على
قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس (السبت)، التعازي والمواساة لعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله الدوسري، في وفاة شقيقه علي (رحمه الله) خلال زيارتهما لمنزلهم بالدمام.

وأعرب أمير الشرقية ونائبه عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
