قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازيه لرئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا في وفاة والده الشيخ أحمد بشير معافا قاضي التمييز سابقاً.

وعبر أمير جازان، في اتصال هاتفي، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد (رحمه الله)، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد معافا عن شكره لأمير المنطقة على تعزيته ومواساته لهم.

كما نعى مشايخ وأعيان أهالي منطقة جازان فضيلة الشيخ أحمد محمد بشير معافا قاضي تمييز متقاعد بعد انتقاله إلى رحمة الله تعالى اليوم (الثلاثاء).

ويعد الشيخ أحمد بن محمد بشير معافا من مواليد مدينة ضمد عام 1356هـ، درس في الكتاتيب على يد المعلم محمد بن إبراهيم الأقصم، ثم في معهد الشيخ القرعاوي في ضمد، ثم في المدرسة الابتدائية -مدرسة الشيخ أحمد بن عبدالله الحازمي- بالصف الرابع، ثم انتقل إلى المدرسة العزيزية في جازان، ثم التحق بمعهد صامطة العلمي، وتخرج فيه عام 1379هـ.

وهو وزملاؤه أول دفعة تتخرج من معهد صامطة العلمي، ثم واصل دراسته الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وتخرج فيها عام 1383هـ يحمل ليسانس شريعة.

اختير ليتولى منصب القضاء، وصدر أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز بتعيينه قاضياً في محكمة العارضة في نفس العام الذي تخرج فيه 1383هـ. ومكث في محكمة العارضة نحو 12 عاماً، ثم انتقل إلى محكمة أبي عريش ومكث فيها نحو 9 سنوات، ثم انتقل إلى محكمة جازان، وانتدب من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على محاكم منطقة الرياض وتوابعها.

بقي في محكمة جازان الكبرى حتى صدر قرار ترقيته إلى قاضي تمييز بمكة المكرمة، وبقي فيه إلى أن تقاعد.

وهو من رجال الإصلاح في المنطقة ومن أعضاء لجنة الإصلاح الفرعية بالمنطقة، وهو خطيب مفوه، وقد كان خطيباً في أكثر من جامع كان آخرها جامعه جامع الشيخ أحمد بشير في ضمد.

وهو عضو مجلس المنطقة سابقاً ولفترتين متتاليتين، وهو رجل اجتماعي يتمتع بأخلاق عالية ونفس كريمة (رحمه الله تعالى).