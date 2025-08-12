استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، العميد سالم بن شافي السبيعي لانتهاء تكليفه قائدا لقوة أمن المنشآت بالمنطقة، والعميد سليمان بن محمد بن ضويان بمناسبة تعيينه قائداً للقوة في الشرقية.

وثمن أمير الشرقية الجهود التي بذلها العميد السبيعي خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق، كما هنأ العميد سليمان بن ضويان بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

ورفع العميدان السبيعي وابن ضويان الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة.