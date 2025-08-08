«الضرّة» لم تعد مُرّة.. هكذا كان حال ابن الطائف ماجد بلدح الروقي، الذي جسدت زوجته الأولى نورة سالم الشمري أروع الأمثلة في الإيثار والتضحية والوفاء، حين تبرعت بـ٨٠% من كبدها لـ«ضرتها» تغريد عواض السعدي، لتنهي رحلتها المريرة مع الغسل الكلوي.

فما إن شاهد الروقي زوجته تغريد تتألم من مرض الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، قرر التبرع لها بإحدى كليتيه، لتخفيف بعض من معاناتها، حتى سارعت زوجته الأولى «أم تركي» إلى التبرع لها أيضاً بجزء من الكبد لوجه الله تعالى.

ويروي ماجد بلدح الروقي لـ«عكاظ» أحداث القصة التي تناقلتها مجالس الطائف حين تزوج قبل 7 سنوات وتعرضت زوجته تغريد لفشل كلوي وعجزت المستشفيات في الوصول إلى علاج ينهي معاناتها، حيث سافرت للولايات المتحدة الأمريكية -على نفقة الدولة- لمدة عام من أجل إيجاد علاج لكن دون جدوى.

وأضاف: «حين عادت إلى أرض الوطن قررت التبرع لها بإحدى كليتيّ، وأوصيت «أم تركي» على أبنائي الخمسة، ففوجئت بإعلانها التبرع بـ80% من كبدها لوجه الله. وجاءت كالغيث الذي يروي جدب الصحاري القاحلة، حيث تمت العملية وتكللت بالنجاح بعد تطابق الأنسجة والفحوصات الطبية».