«مسام» ينزع (1,105) ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر 2025م، من انتزاع (1,105) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (22) لغمًا مضادًا للأفراد، و(195) لغمًا مضادًا للدبابات، و(863) ذخيرة غير منفجرة، و(25) عبوة ناسفة.

وفي محافظة عدن تمكن فريق «مسام» من نزع (184) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

ونزع الفريق (19) لغمًا مضادًا للأفراد و(189) لغمًا مضادًا للدبابات و(649) ذخيرة غير منفجرة و(13) عبوة ناسفة في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و(9) ذخائر غير منفجرة و(12) عبوة ناسفة في مديرية المخاء، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و(18) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ونزع ذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى (5.235) لغمًا، وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى (521.734) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.