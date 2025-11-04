رغم نفي الرئاسة النيجيرية هذه الاتهامات، كشفت شبكة (سي إن إن) كواليس طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من وزارة الحرب (البنتاغون) الاستعداد لعمل عسكري محتمل ضد نيجيريا، على خلفية اتهامات للحكومة هناك بـ«التساهل مع الجماعات المتطرفة التي تستهدف المسيحيين على أساس ديني».



ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين، قولهما: إن ترمب وهو في طريقه إلى فلوريدا، (الجمعة)، كان يشاهد فوكس نيوز عندما عرضت الشبكة تقريراً عن استهداف جماعات متطرفة للمسيحيين في نيجيريا، مبينين أن ترمب غضب فوراً عند مشاهدة التقرير، وطلب الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن القضية.



تهديدات ترمب



كتب ترمب عقب مشاهدته للتقرير: «المسيحية تواجه تهديداً وجودياً في نيجيريا»، مضيفاً: الآلاف من المسيحيين يُقتلون، والمتطرفون مسؤولون عن هذه المذبحة الجماعية.



وأشار إلى قرر تصنيف نيجيريا «دولة مثيرة للقلق الخاص» بموجب قانون الحرية الدينية الدولية، وعبر هذا المنشور على تروث سوشيال، أبلغ مسؤول في البيت الأبيض شبكة (سي إن إن) إن الرئيس كان يتابع هذه المسألة منذ فترة، وكان يفكر أصلاً في الكتابة عنها على تروث سوشيال.



وأصبحت قضية المسيحيين في نيجيريا محور اهتمام ترمب طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ما دفعه إلى أن يطلب مباشرة من وزير دفاعه بيت هيغسيث الاستعداد لاحتمال اتخاذ إجراء، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تدخل نيجيريا وهي تطلق النار لحماية المسيحيين في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.



مفاجأة داخل المؤسسة العسكرية



وأشار أحد المصادر المطلعة على آراء ترمب إلى إن تهديداته تجاه نيجيريا تهدف إلى مراقبة رد فعل الحكومة النيجيرية، واصفاً الأمر بأنه جزء من استراتيجية فن الصفقة، مضيفاً أن جزءاً من الهدف تحقق بالفعل، إذ جذبت منشوراته الانتباه إلى الأعمال التي ترتكبها الجماعات المتطرفة.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد قال (السبت)، إنه طلب من وزارة الحرب الاستعداد لأي عمل عسكري محتمل ضد نيجيريا، متهماً الحكومة هناك بـ«التساهل مع الجماعات المتطرفة».



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي للشبكة: «بتوجيه الرئيس ترمب، تقوم وزارة الحرب بإعداد خيارات لإمكانية اتخاذ إجراء لوقف قتل المسيحيين في نيجيريا، وأي إعلان رسمي سيصدر مباشرة من الرئيس».



أثار توجيه ترمب للبنتاغون بـ«الاستعداد لاحتمال اتخاذ إجراء» في نيجيريا، بما في ذلك احتمال نشر قوات أمريكية هناك، مفاجأة داخل المؤسسة العسكرية وخارجها خصوصاً وأنها جاءت مع استدعاء مفاجئ لعناصر من قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا إلى مقرها الرئيسي في ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.