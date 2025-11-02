كذّبت مصادر رسمية سورية، صحة التقرير الذي أوردته وسائل إعلام غربية بشأن أمر الرئيس أحمد الشرع بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع، وتوبيخ عدد من المسؤولين بسبب مظاهر الثراء والسيارات الفارهة خلال لقاء جرى في محافظة إدلب أواخر شهر أغسطس الماضي.



ونفى جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري في بيان أمس، وجود مكتب أعمال له في العاصمة دمشق، أو حصول لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين، مؤكداً أنها مجرد «افتراءات وتشويه للحقائق».



فيما أكد مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق أحمد محمد ديب طعمة، أن ما جاء في التقرير المذكور تضمن «معلومات مغلوطة». وأوضح في منشور على إكس مساء الجمعة، أن الرئيس الشرع لم يتطرق إلى هذا الجانب الذي يتعلق بالسيارات الفارهة في الخارج. وقال «حضرت الاجتماع كاملاً ولم أسمع بهذه الرواية».



وأفاد وزير الاتصالات السابق حسين المصري، الذي حضر الجلسة أيضاً بأن كل ما ورد حول اللقاء «كلام بعيد عن الصحة»، موضحاً في منشور على حسابه في فيسبوك «أن الجلسة كانت مطولة وإيجابية، وتضمنت وصايا وتوجيهات عامة حول الواقع السوري».



وقال إن اللقاء تضمن «توجيهات بعدم مزاحمة المستثمرين، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع وجرد أملاك وأموال المسؤولين».



وكانت وزارة الإعلام السورية، وصفت اللقاء الذي جرى في إدلب بأنه كان «وديّاً وغير رسمي»، وذكرت أنه تناول التحديات السياسية والأمنية وضرورة تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق.



وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت أن الرئيس الشرع وبخ عدداً من المسؤولين خلال اللقاء، الذي عقد في إدلب يوم 30 من أغسطس الماضي، بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.



ونقلت عن شهود عيان حضروا اللقاء، أن الشرع أمر الموظفين المدنيين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها فوراً أو مواجهة تحقيق في مكاسب غير مشروعة، بحسب قولها.