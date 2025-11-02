هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب «ستتحرك إذا لم تنزع بيروت سلاح حزب الله»، زاعماً أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يماطل في هذا الشأن.



وقال كاتس في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الأحد): إن «حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل». وأضاف: «يجب تحقيق التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وإبعاده عن جنوب لبنان».



وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في فرض أقصى تطبيق للقوة، وسيتم تعميقه، لن نسمح بتهديد سكان شمال إسرائيل، على حد قوله.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربة على جنوب لبنان ليل السبت. وأعلن اغتيال 4 عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة على بلدة كفر رمان قضاء النبطية جنوب لبنان بينهم مسؤول الدعم اللوجستي.



غارات إسرائيلية متكررة



وتشن إسرائيل غارات متكررة على جنوب لبنان، رغم الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام على الأعمال القتالية، التي اندلعت بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



واحتفظت إسرائيل بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



وبموجب الاتفاق، يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لـ«حزب الله»، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وأن ينشر الجيش اللبناني قواته فيها.



وينص الاتفاق على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها.



استعداد لبناني للتفاوض



وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب، الجمعة، عن استعداد بلاده للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بإرادة متبادلة، وبزمان ومكان يحدد لاحقاً، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف إطلاق النار.



ودعا خلال لقائه وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه، وفق بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على منصة «إكس».