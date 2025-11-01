وصف مسؤول في حكومة دارفور الوضع في الفاشر بأنه «كارثي»، مؤكداً أن الإعدامات الجماعية لا تزال مستمرة. وأعلن المصدر أن مصير عشرات الآلاف من المدنيين في عاصمة ولاية شمال دارفور لا يزال مجهولاً.



وأكد شهود عيان استمرار النزوح من مدينة بارا إلى الأبيض في شمال كردفان، فيما أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني استهدف مواقع للدعم السريع في غرب كردفان.



وقال شهود ومسعفون إن مقاتلين من قوات الدعم السريع جمعوا عشرات الرجال قرب مدينة الفاشر وأطلقوا النار عليهم بعد اقتيادهم إلى خزان مياه، ونجا أحدهم بعد أن تعرف عليه أحد المسلحين وسمح له بالفرار.



وأكد الشهود أن قوات الدعم السريع فصلت الرجال عن النساء في القرى المحيطة واقتادتهم إلى أماكن مجهولة، وسط مخاوف من إعدامات جماعية بدوافع عرقية.



من جانبها، وصفت الحكومة البريطانية التقارير الواردة من دارفور بأنها «مرعبة» مع ارتكاب فظائع وإعدامات جماعية. ودعت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر، اليوم (السبت)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب في السودان، واصفة الوضع بالقاتم والمرعب، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور.



بدورها، دعت منظمة «أطباء بلا حدود» المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف حمام الدم في الفاشر، مؤكدة أن قوات الدعم السريع وحلفاءها يمنعون المدنيين في الفاشر من الخروج. وأكدت «أطباء بلا حدود» أن أعداداً كبيرة من المدنيين في الفاشر لا يزالون في خطر داهم.