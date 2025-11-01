فيما وصل نحو 642 نازحاً من الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية، بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر جراء المجازر التي ترتكبها قوات الدعم السريع، أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم (السبت)، أنها تتابع بقلق بالغ تزايد حركة النزوح من عاصمة ولاية شمال دارفور.



وأفادت الشبكة في بيان بأن النازحين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية، في ظل انعدام المأوى ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وغياب الخدمات الصحية الأساسية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.



وذكرت أن الأسر الفارة من ويلات الحرب لجأت إلى الولاية الشمالية بحثاً عن الأمان، إلا أنها تواجه الآن تحديات معيشية خطيرة تفوق قدرة المجتمعات المستضيفة على الاستجابة لها، مع توقعات بأن يتضاعف عدد الوافدين بشكل كبير خلال الأيام القادمة نتيجة استمرار تدهور الأوضاع في دارفور.



وناشدت شبكة أطباء السودان السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والإغاثية داخل السودان وخارجه بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتوفير المأوى والدعم النفسي والاجتماعي للنازحين، تفادياً لانهيار الوضع الإنساني بشكل كامل. وأكدت أن الاستجابة السريعة في هذه اللحظة الحرجة قد تنقذ آلاف الأرواح التي أنهكها النزوح والجوع والخوف.



من جانبها، دعت تنسيقية النازحين في دارفور المجتمع الدولي إلى الضغط على طرفي الصراع لوقف إطلاق النار فوراً، محذرة من كارثة إنسانية متفاقمة في المنطقة. وكشفت أن أكثر من 36 ألف شخص فروا من مدينة الفاشر خلال الأيام الأخيرة، وأن النازحين بحاجة ماسة للغذاء والمساعدات العاجلة.



وأكدت أن الأوضاع الإنسانية خرجت عن السيطرة في ظل غياب الحماية ونقص الإمدادات، مطالبة بتأمين ممرات آمنة لإيصال الإغاثة إلى المدنيين.



وتمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على عاصمة إقليم شمال دارفور خلال مطلع الأسبوع الماضي. ولاذ عشرات الآلاف من السكان بالفرار عقب سقوط المدينة، ووردت تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع.



وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد على ضرورة استعادة الاتصالات وتوفير ممر آمن للمدنيين الفارين. وأشار إلى أن النازحين باتوا يتعرضون للاختطاف والابتزاز.



وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في السودان لا يزال مروعاً، مشيرة إلى أن ولاية شمال دارفور لا تزال كارثية مع استمرار الهجمات على المدنيين وصعوبة وصول المساعدات.