مصرع 5 أشخاص في اصطدام سيارة بلغم أرضي شمالي أوكرانيا

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الجمعة، مصرع خمسة أشخاص وإصابة شخصين آخرين جراء اصطدام سيارة بلغم أرضي في غابة شمالي أوكرانيا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الانفجار وقع في منطقة حدودية قرب بيلاروسيا، عندما مرت السيارة فوق شحنة ناسفة في منطقة ألغام.. مشيرة إلى أن الضحايا جميعهم ذكور و تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، وقد توفي 5 منهم على الفور، بينما نقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصاباتهما.

وأظهرت صور نشرها محققون حطام السيارة في منطقة زيتومير، ولافتة تحذيرية على شجرة قريبة تنبه إلى خطر الألغام.

وأوضحت الشرطة أن المدنيين كانوا يقطعون الأخشاب قرب الحدود البيلاروسية.

وأفادت السلطات بوقوع حادثة ثانية مرتبطة بالألغام في غابة قريبة، أصيب خلالها رجل ونقل إلى المستشفى.