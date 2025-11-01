ترمب يُبدد التكهنات: لا نية لضرب فنزويلا !

في ظل توتر سياسي متصاعد، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن صمته ليحسم الجدل الذي أُثير حول نياته العسكرية تجاه فنزويلا. وعلق رسمياً على التقارير التي تحدثت عن أوامر بشن ضربات جوية تستهدف شبكة «كرتل الشمس» الفنزويلية، بإعلانه «لا أفكر في اتخاذ خطوات عسكرية ضد فنزويلا».

وأضاف ترمب في سلسلة تغريدات على منصته «تروث سوشال» أن «اللقاء مع الرئيس الصيني كان رائعاً، وأن الاتفاق التجاري مع الصين سيكون طويل الأمد»، موضحاً أنه «يرغب في إلغاء الرسوم الجمركية الـ10% الإضافية على الصين».

وفي ما يتعلق بكندا، اعتبر ترمب أن رئيس وزراء كندا اعتذر عن الإعلان التجاري المتعلق بالرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن «رئيس وزراء المجر طلب إعفاء من العقوبات على روسيا ورفضنا طلبه»، وفق تعبيره.

وكان البيت الأبيض قد نشر صورة للقاء الأول بين دونالد ترمب وشي جين بينج وجهاً لوجه منذ أكثر من 6 سنوات.