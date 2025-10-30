سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على حجم الدمار الهائل الذي خلفته حرب إسرائيل على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتحدثت عن المأساة الكارثية في السودان.



الشجاعية ليس على الخريطة



وفي تقرير لها من داخل القطاع المنكوب، وصفت صحيفة «تليغراف»، حي الشجاعية شمالي القطاع، بأنه تحول لمدينة أشباح إذ لم يعد فيه شيء وافقا غير الأشجار.



وأكدت الصحيفة، التي دخلت غزة لأول مرة، أن إسرائيل دمرت كل المباني التي كانت موجودة غربي الشجاعية، وأن الحي مُحي من الخريطة تماما.



ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: إن بعض جثث الأسرى يعتقد أنهم في هذا المكان. كما نقل عن حركة حماس أن بعض الجثث موجودة في محيط الحي.



إهانة وضرب وتعذيب



وتحدث أسرى فلسطينيون لصحيفة «فايننشال تايمز»، عما تعرضوا له من اعتداء وإساءة داخل السجون الإسرائيلية التي تدهورت أوضاعهم بها منذ السابع من أكتوبر 2023.



ونقلت عن أسير أن إطلاق سراحهم «لم يكن فرحة حقيقية، إذ تعرضوا للضرب والإهانة حتى آخر لحظة، ولم تكن هناك إنسانية ولا رحمة». وأكدت أن شهادات المفرج عنهم «ألقت الضوء على معاناة السجناء التي تفاقمت منذ بداية الحرب، وخصوصا مع عودة تولي إيتمار بن غفير مسؤولية الأمن، حيث تأثرت خدمات الصحة وجودة الطعام وظروف الاستحمام».



صفقة مع قوقل وأمازون



وكشفت صحيفة «الغارديان» عن أن شركتي قوقل وأمازون وافقتا على شروط استثنائية طلبتها الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة حوسبة سحابية ضخمة بقيمة مليار و200 مليون دولار في عام 2021.



وقالت إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الشركتين إرسال إشارات مخفية إليها لإبلاغها عندما يتم كشف بيانات إسرائيلية للمحاكم أو للمحققين الأجانب.



ووفقا للصحيفة، فإن الشركتين تلتزمان في أعمال الحوسبة السحابية بطلبات الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الأمن لتسليم بيانات العملاء للمساعدة في التحقيقات.



أكبر أزمة إنسانية



وفي الشأن السوداني، تساءلت صحيفة «لوتان» السويسرية عن سر تجاهل الإعلام الدولي للأزمات الإنسانية الكبرى في السودان، وعزت السبب إلى تقليص ميزانيات الصحف وصعوبة وصول الصحفيين إلى مناطق النزاع.



واعتبرت أن الأولوية الأوروبية الآن تركز على 3 قضايا رئيسية هي: مستقبل الولايات المتحدة، الخطر الروسي، ومأساة غزة، باعتبارها تمس الأمن والديمقراطية الغربية بشكل مباشر.



وأكدت الصحيفة مأساة السودان تظل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث قتل أكثر من 3 آلاف مدني في النصف الأول من العام الحالي، بينما يهدد الجوع والكوليرا والانقسامات العرقية ملايين السكان.