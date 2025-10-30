حقق حزب «دي-66» المنتمي لتيار الوسط في هولندا مكاسب كبيرة في الانتخابات الهولندية، ما قد يمنحه الصدارة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تراجع الدعم لحزب الحرية المنتمي لأقصى اليمين والذي يتزعمه خيرت فيلدرز.



ومع فرز 98 % من الأصوات في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، أظهرت التوقعات حصول «دي-66» و«حزب الحرية» على 26 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعداً.



وحافظ «دي-66» على تقدمه بفارق ضئيل بلغ 2300 صوت من إجمالي نحو 10 ملايين صوت تم الإدلاء بها. ومن المقرر أن تستأنف عملية فرز الأصوات اليوم، وسط توقعات بإعلان النتائج النهائية الأولية في وقت لاحق من اليوم.



وعل الرغم من «تعادل» الحزبين حتى الآن، تمثل الأرقام الأخيرة انتكاسة لفيلدرز مقارنةً بانتخابات عام 2023، عندما حصل حزبه على 37 مقعداً.



وسجل «دي-66» أكبر المكاسب، وارتفع عدد مقاعده إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، بينما تراجع «حزب الحرية» بشكل كبير بعد أدائه القوي في آخر استطلاع للرأي أجري في 2023.



يذكر أن جميع الأحزاب الكبرى استبعدت إمكانية تشكيل حكومة مع خيرت فيلدرز بعد أن تسبب في إسقاط الائتلاف الحكومي السابق الذي كان يقوده حزبه، ما جعل احتمالات تحقيقه أغلبية غير واردة.



وتفتح النتائج الطريق أمام زعيم «دي-66» روب يتن (38 عاماً) لتشكيل الحكومة ويصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا.



إلا أن فيلدرز أعلن أنه سيتولى قيادة الحكومة إذا تبين في النهاية أن «حزب الحرية» تصدر النتائج. وكتب في منشور على «إكس»: «ما دام الأمر لم يُحسم بنسبة 100 %، فلا يحق لدي-66 أن يتولى زمام الحكم. سنفعل كل ما بوسعنا لمنع ذلك».



وعبر فيلدرز مساء أمس (الأربعاء) عن خيبة أمله من خسارة حزبه عدداً من المقاعد وتضاؤل فرصه في أن يكون جزءً من الحكومة القادمة.