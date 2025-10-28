كشفت مصادر مطلعة اعتقال أمين سر ما يسمى «المجلس السياسي الحوثي» ياسر الحوري، بشبهة التخابر مع جهات خارجية.



ونقلت قناتا «العربية، الحدث»، اليوم (الثلاثاء)، عن المصادر تأكيدها أن جماعة الحوثي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من عناصرها على خلفية التجسس.



ولفتت إلى خطف الجماعة عدداً من الموظفين الأمميين على خلفيات اتصالاتهم بالقيادي الحوثي جمال عامر.



وكانت عناصر حوثية اقتحمت قبل يومين مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمينة صنعاء، واعتقلت عدداً من الموظفين الأمميين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، إن موظفاً آخر بالمنظمة الدولية اعتُقل، ما رفع عدد موظفي المنظمة الدولية الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة إلى 6.



وأعلن دوجاريك أن 59 موظفاً من الأمم المتحدة على الأقل محتجزون لدى جماعة الحوثي، بعضهم منذ سنوات.



وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحوثيين اتخذوا خطوات جعلت من «الصعب بشكل متزايد» على الوكالة تقديم المساعدة للمحتاجين في البلاد.