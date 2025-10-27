أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، رفع حالة الطوارئ المعلنة في جنوب إسرائيل، لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، مما سمح لقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش بتقييد التجمعات وإغلاق مناطق معينة.



قال كاتس في بيان: «لقد قررت اعتماد توصية الجيش الإسرائيلي وإلغاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023»، موضحاً أن القرار يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب إسرائيل، الذي تحقق بفضل الإجراءات الحاسمة.



رفات المحتجزين



من جهة أخرى، أكدت مصادر في حركة حماس أن الحركة تبذل مع فصائل فلسطينية أخرى جهوداً مكثفة لاستكمال عمليات البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين داخل قطاع غزة، وسط صعوبات ميدانية ونقص حاد في المعدات.



وقال المصدر، إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة إلى القطاع تعرقل عمليات الانتشال، مبيناً أن الجهود تبذل بشكل متواصل رغم الظروف المعقدة.



فريق الصليب الأحمر الدولي



وأضاف المصدر أن حماس تأمل في أن تسهم المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في توفير الدعم الفني والمعدات الضرورية لاستكمال العملية.



وكانت مصادر فلسطينية قد أكد أمس (الأحد)، دخول فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، للمشاركة في البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في أغسطس 2024.



وتبادل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بشأن مصير المحتجزين ورفاتهم، في وقت يسود فيه القطاع هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.