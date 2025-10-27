قدّم رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى شكره الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية، ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما قُدم من دعم إنساني كريم للشعب الفلسطيني خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي مر بها.

جاء ذلك خلال زيارة دولته اليوم لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض.

وأبان رئيس الوزراء الفلسطيني أن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة كان لها دور أساسي وجوهري في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، معبراً عن تقدير أبناء الشعب الفلسطيني لهذه الجهود المباركة.

وأشار إلى أن المركز قدم أنموذجاً مشرفاً في خدمة المحتاجين في دول العالم كافة، وبالأخص في فلسطين، داعياً للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.