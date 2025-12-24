كشف جراح القلب الأمريكي، الدكتور جيريمي لندن، عن فئات غذائية رئيسية يحذر من تناولها، نظرا لتأثيرها المباشر على صحة القلب والأوعية الدموية. وفي مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شدد على أن الابتعاد عن هذه الأطعمة والمشروبات يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو الوقاية من أمراض القلب.

الوجبات السريعة: طعام «صالح للأكل» لكنه مضر

يتجنب الدكتور لندن الوجبات السريعة تماما، معتبرا أنها لا تندرج تحت مفهوم «الطعام الحقيقي»، بل مجرد منتجات معالجة تحتوي على دهون مشبعة وسكريات وصوديوم بكميات كبيرة، إضافة إلى مواد مضافة مثل المستحلبات والألوان الصناعية التي تزيد من الالتهابات وترفع ضغط الدم، ما يؤدي إلى إجهاد القلب.

ويضيف: «معظم ما يُقدم في مطاعم الوجبات السريعة هو منتج غذائي صالح للأكل، لكنه لا يوفّر للجسم أي قيمة حقيقية».

المشروبات الغازية: 40 غراما من السكر في علبة واحدة

يحذر لندن من جميع أنواع المشروبات الغازية، سواء العادية أو «الدايت»، مشيرا إلى أن علبة واحدة من الصودا قد تحتوي على قرابة 40 غراما من السكر، وهو ما يقترب من الحد الأقصى اليومي الموصى به. ويؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار، وتراكم الدهون في الشرايين.

أما المشروبات الغازية المحلاة صناعيا، فليست أفضل حالا، إذ ترتبط أيضا بمشكلات مثل اضطرابات ضربات القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

منتجات الألبان كاملة الدسم: ليست كلها ضارة

ينبه الدكتور إلى ضرورة الحذر من استهلاك منتجات الألبان الغنية بالدهون، مثل بعض أنواع الجبن والشوكولاتة، بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول. لكنه يوضح أن بعض منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي قد تكون مفيدة لصحة القلب، لما تحتويه من بروتين وكالسيوم ومركبات تقلل الالتهاب.