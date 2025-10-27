دعا حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش السوداني مني مناوي، اليوم (الإثنين)، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر حيث تتفشى المجاعة، بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها.



وطالب مناوي بحماية المدنيين، والإفصاح عن مصير النازحين، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي تقوم بها قوات الدعم السريع بعيداً عن الأنظار.



من جانبها، اتهمت «شبكة أطباء السودان» قوات الدعم السريع بتصفية العشرات على أساس عرقي في، مؤكدة أنها نهبت المرافق الطبية والصيدليات.



وأفادت الشبكة، في بيان صحفي، بأن قوات الدعم السريع أقدمت، مساء أمس الأحد، في الفاشر على «قتل مواطنين عُزّل» على أساس عرقي، مضيفة أن تقارير فرقها الميدانية تشير إلى أن «أعداد الضحايا تفوق العشرات، في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب الانفلات الأمني الكامل الذي تسببت به الدعم السريع».



وأكدت الشبكة أن ما يحدث في الفاشر ضد المدنيين يرتقي للقتل الجماعي، وأضافت أن قوات الدعم السريع نهبت المستشفيات والمرافق الطبية والصيدليات في المناطق التي اقتحمتها.



وحمّلت «شبكة أطباء السودان» الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي بأسره بالتحرّك الفوري والفعلي لوقف المجازر، وحماية المدنيين، ومحاسبة الجناة أمام العدالة الدولية.



يذكر أن قوات الدعم السريع أعلنت، أمس، أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.



وتعد الفاشر آخر مركز إداري رئيسي في منطقة دارفور السودانية لا يزال تحت سيطرة الجيش السوداني. وكانت تخضع لحصار مكثف من قبل قوات الدعم السريع منذ أشهر عدة، ما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية.