تفشى فايروس نيباه شديد الخطورة مجدداً في الهند، بعدما أكدت السلطات الصحية تسجيل 5 حالات إصابة في ولاية البنغال الغربية الشرقية، من بينهم أطباء وممرضون، ما أثار مخاوف صحية واسعة ودفع الجهات المختصة إلى رفع مستوى الاستعداد.

3 إصابات جديدة

وكشفت السلطات عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة خلال الأيام الماضية، إضافة إلى حالتين سابقتين لممرضين يعملان في مستشفى خاص بمدينة باراسات قرب كولكاتا، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

كما فُرض الحجر الصحي المنزلي على نحو 100 شخص من المخالطين، فيما يتلقى المصابون العلاج في مستشفيات العاصمة، مع تسجيل حالة واحدة حرجة.

ما هو فايروس نيباه؟

تصنّف منظمة الصحة العالمية فايروس نيباه ضمن العوامل الممرِضة عالية الخطورة. ورغم أن العدوى البشرية به نادرة، إلا أنه غالباً ما ينتقل من خفافيش الفاكهة إلى الإنسان، ما يجعله فايروساً حيواني المنشأ شديد الخطورة.

الأعراض.. من الإنفلونزا إلى إصابة الدماغ

تبدأ الإصابة عادةً بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، تشمل؛

• الحمى والصداع.

• آلام العضلات والإرهاق.

• الأعراض التنفسية مثل السعال أو ضيق التنفس.

لكن الخطر الأكبر يكمن في التهاب الدماغ، إذ قد تظهر أعراض عصبية خطيرة مثل؛

• اضطراب الوعي.

• التشنجات.

• الغيبوبة.

وفي بعض الحالات، يُصاب المرضى أيضاً بالتهاب السحايا.

نسب وفيات مرتفعة ومضاعفات طويلة الأمد

يتسبب فايروس نيباه في معدل وفيات مرتفع يراوح بين 40% و75%، وفق نوع السلالة وظروف التفشي، بحسب وكالة الأمن الصحي البريطانية.

وقد يعاني الناجون من مضاعفات عصبية مزمنة مثل التشنجات المستمرة، بل وقد يعود التهاب الدماغ للظهور بعد أشهر أو سنوات في حالات نادرة.

كيف ينتقل الفايروس؟

ينتقل فايروس نيباه عبر عدة طرق، أبرزها؛

• الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة أو الخفافيش.

• تناول أطعمة ملوثة ببول أو لعاب أو فضلات الخفافيش.

• الانتقال بين البشر عبر السوائل الجسدية، خصوصاً داخل الأسر وبين مقدمي الرعاية الصحية.

تاريخ الفايروس وانتشاره

تم اكتشاف فايروس نيباه لأول مرة عام 1999 عقب تفشٍّ لالتهاب الدماغ بين مزارعي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة.

ومنذ ذلك الحين، سُجّلت حالات متكررة في جنوب آسيا، خصوصاً في شمال شرق الهند وبنغلاديش، مع تفشيات شبه سنوية في بنغلاديش منذ 2001، إضافة إلى تسجيل حالات في ولاية كيرالا الهندية والفلبين.

لا لقاح ولا علاج حتى الآن

حتى اليوم، لا يوجد لقاح أو علاج محدد لفايروس نيباه، ويعتمد التعامل مع المرض على الرعاية الداعمة وإدارة الأعراض.

إجراءات وقائية ضرورية

توصي الجهات الصحية بعدة تدابير للحد من انتشار الفايروس، أبرزها؛

• ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات المريضة.

• تقليل المخالطة المباشرة للمصابين.

• غسل اليدين بانتظام بعد الرعاية أو الزيارة.

ويعيد هذا التفشي التذكير بخطورة الفايروسات الحيوانية المنشأ، وضرورة الجاهزية المبكرة لمنع تحولها إلى أزمات صحية واسعة.