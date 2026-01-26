تمكنت إدارة مكافحة المخدرات السورية من ضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين السائلة في ميناء اللاذقية، كانت قادمة على متن إحدى البواخر من دولة البرازيل، في محاولة تهريب وُصفت بالمعقّدة إلى إحدى دول الجوار.

طريقة التهريب

وأوضحت الجهات المختصة أن الشحنة كانت مخبّأة داخل علب زيوت نباتية بطريقة محكمة، في أسلوب تمويه احترافي يهدف إلى تضليل إجراءات التفتيش وإخفاء طبيعة المادة المخدّرة.

مسار الشحنة

وبحسب المعلومات، فإن الباخرة انطلقت من البرازيل باتجاه ميناء اللاذقية، قبل أن يتم اكتشاف الشحنة وضبطها، وإحباط محاولة تمريرها إلى إحدى دول الجوار.