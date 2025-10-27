كشفت مصادر إعلامية، اليوم «الإثنين»، أن قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة الزريبة بشمال كردفان وسط موجات نزوح.

وكانت مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية الحقوقية اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب «مجزرة مروّعة»، شملت أعمال قتل ونهب وغيرها، بحق المدنيين بمدينة بارا في ولاية شمال كردفان غربي البلاد بعد سيطرتها عليها السبت الماضي.

السيطرة الكاملة على بارا

واستعادت قوات الدعم السريع، السيطرة الكاملة على مدينة بارا «عقب معارك حاسمة ضد الجيش»، وقالت إن قواتها شنّت «هجوماً كاسحاً منمحاور عدة، أفلح بتحطيم دفاعات العدو».

وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على مدينة بارا، وتطهيرها من قوات الدعم السريع.

وتكتسب بارا أهمية إستراتيجية لوقوعها على الطريق الوطني الذي يربط ولايات إقليمي كردفان (جنوب) ودارفور (غرب) بالعاصمة الخرطوم، عبر مدينة أم درمان.

15 مليون نازح ولاجئ

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم 15 أبريل 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقاً لتقارير أممية ومحلية.