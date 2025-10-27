تحطمت طائرتان تابعتان للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي خلال حادثتين منفصلتين، أثناء تنفيذ مهمات تدريبية ضمن عمليات حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» (CVN-68)، إحدى أضخم حاملات الطائرات في الأسطول الأمريكي.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر عسكرية أمريكية، قولها: إن الحادثة الأولى وقعت عندما تحطمت مقاتلة من طراز F/A-18E/F «سوبر هورنت» أثناء مناورات روتينية على سطح البحر.



وأضافت أنه بعد ساعات، سقطت مروحية من طراز MH-60 «سي هوك» كانت تعمل مع جناح الطيران السابع عشر (CVW-17) التابع للحاملة نفسها، في حادثة منفصلة لم تُكشف أسبابها بعد.



وأعلنت البحرية الأمريكية أن جميع الطيارين وأفراد الطاقم في كلتا الحادثتين تم إنقاذهم بنجاح بواسطة فرق البحث والإنقاذ التابعة للأسطول، ولم تُسجَّل أي خسائر بشرية.



وتم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادثتين وأسبابهما المحتملة، سواء كانت فنية أو ناجمة عن الظروف الجوية في المنطقة التي تشهد نشاطاً عسكرياً مكثفاً.



ويُعدّ بحر الصين الجنوبي إحدى أكثر المناطق حساسية في العالم، إذ تتنافس فيه دول عدة، من بينها الصين والولايات المتحدة، على النفوذ والسيطرة البحرية.



وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات العسكرية بين واشنطن وبكين، مع تزايد الدوريات الأمريكية قرب الجزر المتنازع عليها، ما يجعل أي حادثة طيران في هذه المنطقة موضع متابعة دقيقة من قبل المراقبين الدوليين.