أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إصابة 12 جندياً في حادث سير عملياتي على الحدود مع قطاع غزة، مؤكداً أن هناك إصابتين متوسطة، فيما العشر الأخرى طفيفة.



وقال جيش الإحتلال في بيان إن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتَي هامفي عسكريتين، مبيناً أنه فتح تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.



من جهة أخرى، سمحت إسرائيل لممثل من حركة حماس بدخول منطقة «الخط الأصفر» برفقة فريق من الصليب الأحمر، للبحث عن جثث رهائن داخل قطاع غزة.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: «الصليب الأحمر يعمل الآن مع «حماس» لتحديد مكان جثث رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي»، فيما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الجيش الإسرائيلي انسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين وسط ضغوط من الوسطاء ومخاوف من صِدام مع حركة حماس.



وأفادت صحيفة «جيروسالم بوست» الإسرائيلية، بأن بعض الجثث قد تكون مدفونة في المنطقة المذكورة التي تمثل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، وأن عمليات البحث جارية لتحديد مواقعها.



وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» على إعادة الحركة جميع الرهائن المتبقين لديها، الأحياء والأموات، الذين كان عددهم 48 عند إبرام الاتفاق، مقابل إطلاق سراح نحو ألفَي فلسطيني معتقلين لدى إسرائيل.