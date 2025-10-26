لقي عاملان حتفهما في حريق اندلع في حقل الزبير النفطي غرب محافظة البصرة العراقية، اليوم (الأحد)، فيما لم يتأثر إنتاج الحقل، الذي يبلغ نحو 400 ألف برميل يومياً.



وأعلن مسؤولون عراقيون أن الحريق «اندلع بينما كان عاملون يجرون عمليات لحام بالقرب من خط الأنابيب، وتسبب في إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة»، فيما أشاروا إلى أن بعض العمال المصابين تعرضوا لحروق خطيرة وما زالوا في حالة حرجة، ما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.



وقال مسؤول في حقل الزبير، إن الإنتاج لم يتأثر حتى الآن بالحريق، لكنه أكد ضرورة إخماده سريعاً لتجنب تعليق جزئي لبعض عمليات التحميل.



وتمكنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، من السيطرة على الحريق.



وأفادت مديرية الدفاع المدني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، بأن فرق الدفاع المدني في المحافظة، باشرت إخماد حريق نشب في أحد المواقع النفطية في البرجسية رقم 1 نتيجة لانفجار أحد التوربينات.



وأضافت أن الحادثة تسببت في حريق ضخم، وأن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخماد الحريق.