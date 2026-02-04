قاد رئيس نادي الشباب عبدالعزيز المالك التحركات الإدارية الحاسمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والتي أسفرت عن إبرام مجموعة من التعاقدات التي تعكس طموح المرحلة ورغبة الإدارة في تصحيح المسار.

وشهدت الانتقالات الشتوية تعاقد نادي الشباب مع كل من فواز الصقور، علي العزايزة، علي الأسمري، باسل السيالي، محمد الثاني، هارون كمارا وعلي البليهي، في خطوة هدفت إلى تعزيز جميع الخطوط، ورفع جودة الخيارات الفنية داخل الفريق.

وتأتي التعاقدات ضمن رؤية يقودها عبدالعزيز المالك، ترتكز على إعادة الانضباط الفني والتوازن داخل المنظومة الشبابية، وبناء فريق قادر على استعادة هوية الليوث، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الثقة للجماهير وتدفع الفريق نحو مراكز أكثر أمانًا في دوري روشن، ومع هذا الحراك الإداري الواضح، يؤكد الشباب أن عودته ليست مجرد وعود، بل مشروع متكامل تقوده إدارة واعية بتاريخ النادي، ومؤمنة بقدرة الليوث على النهوض والعودة بقوة إلى ساحة المنافسة.

من جانب آخر، واصل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ترسيخ مكانته بين كبار حراس الدوري السعودي للمحترفين، بعدما وصل إلى 57 مباراة بشباك نظيفة، ليصبح ثالث أكثر الحراس حفاظًا على نظافة المرمى في تاريخ المسابقة، خلف عبدالله المعيوف صاحب 85 ووليد عبدالله بـ71، ويعتبر إنجاز غروهي لا يعكس فقط ثبات مستواه وخبرته الكبيرة، بل يؤكد أيضًا الدور المحوري الذي يلعبه في عودة الليوث للمنافسة بقوة، حيث شكّل صمام أمان حقيقيًا بخروجه المتكرر بشباك نظيفة في لحظات حاسمة، ليمنح فريقه الثقة والاستقرار الدفاعي في مرحلة مهمة من الموسم.

صفقات الشباب في الشتوية:

فواز الصقور

علي العزايزة

علي الأسمري

باسل السيالي

محمد الثاني

هارون كمارا

علي البليهي