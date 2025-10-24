كشف القضاء العراقي، عن دوافع وتفاصيل جريمة اغتيال المرشح للانتخابات النيابية، صفاء المشهداني.

وأكد مجلس القضاء العراقي، أن حادثة مقتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني تحمل طابعاً جنائياً مرتبطاً بالتنافس الانتخابي بين أبناء المنطقة الواحدة. وأعلن القبض على متهمين اثنين اعترفا بتنفيذ الجريمة.



وأفادت محكمة تحقيق الكرخ الأولى في بيان، أمس الخميس، بأن التحقيقات كشفت اشتراك اثنين من المتهمين اعترفا بارتكابهما الجريمة، وثبت دورهما الرئيس في تنفيذ الحادثة من خلال الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة.



وقال قاضي محكمة التحقيق المختص، إن التحقيقات أثبتت أن الحادث ذات طابع جنائي مرتبط بالتنافس الانتخابي بين أبناء المنطقة الواحدة.



وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت القبض على 5 متهمين بتورطهم في اغتيال المشهداني، الذي كان مرشحاً ضمن «تحالف السيادة».



وجرت عملية الاغتيال فجر يوم 15 أكتوبر الحالي، أثناء جولة ميدانية للمشهداني في الطارمية، شمال العاصمة بغداد، ليصبح هذا الاغتيال الأول في انتخابات البرلمان العراقي التي ستجرى في 11 من شهر نوفمبر 2025.



يذكر أن «تحالف السيادة» يعتبر من الأحزاب السنية المهمة التي تخوض الانتخابات، ويتزعم الحزب خميس الخنجر، ورئيس البرلمان الحالي، محمود المشهداني.



وشهد العراق خلال السنوات الماضية العديد من الاغتيالات وعمليات الخطف التي طالت ناشطين مدنيين، وصحفيين وسياسيين، بعضهم من معارضي الفصائل المسلحة.