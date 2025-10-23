اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم (الخميس)، ثلاثة رجال يُشتبه في مساعدتهم لجهاز الاستخبارات الروسي، ووفقاً لبيان الشرطة فإن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و48 عاماً، جرى اعتقالهم في عدة مواقع مختلفة في غرب ووسط لندن.



وقالت الشرطة إنه يجري في الوقت الراهن تفتيش العناوين التي يقطن فيها المتهمون الثلاثة، وعنوان آخر، مضيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود التحقيق.



تجنيد عملاء لاستخبارات أجنبية



وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، دومينيك مورفي: «نشهد عدداً متزايداً ممن يمكن أن نصفهم بأنهم (عملاء) يجري تجنيدهم من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، وهذه الاعتقالات مرتبطة مباشرة بجهودنا المستمرة لتعطيل هذا النوع من النشاط»، مؤكدة أن الاعتقالات جرت بموجب قانون الأمن القومي، الذي تم إقراره في عام 2023، والذي يهدف إلى السماح للمدعين العامين بمحاكمة المشتبه بهم بالتجسس في مجموعة أوسع من الظروف.



روسيا تنفي الاتهامات



تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان يجري فيه الحكم على 6 رجال لدورهم في هجوم حرق متعمد على شركات مرتبطة بأوكرانيا في شرق لندن العام الماضي، والذي قال مدّعون عامّون إنه تم تنفيذه بأمر من مجموعة مرتزقة «فاغنر».



وكان زعيم المجموعة، ديلان إيرل، أول شخص تجري إدانته بموجب قانون الأمن القومي.



ونفى الكرملين الاتهامات بتورطه في أي أعمال تخريبية من هذا القبيل، موضحاً إن الحكومة البريطانية تلوم روسيا بشكل متكرر على أي أمر «سيئ» يحدث في بريطانيا.