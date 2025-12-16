أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ(14.508) قطع عقارية بمنطقة الرياض في محافظتي الزلفي والخرج، و(44.653) قطعة عقارية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، وذلك بنهاية يوم الخميس 27 جمادى الآخر 1447هــ، الموافق 18 ديسمبر 2025.

وبيّنت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية في منطقة الرياض بمحافظة الزلفي: (النهضة، مرخ، الفردوس، الدرعية، الفاروق، السيح، العزيزية، الأندلس، قرطبة، أحد، المتنزه، الازدهار، الملك سلمان، الياسمين، الخزامى، الواحة)، كما سينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة الخرج: (حي القطار، أجزاء من حي مشرفة، أجزاء من حي النخيل، أجزاء من حي السلمية، جزء من حي فرزان، جزء من حي العفجة، جزء من حي الرفايع، جزء من حي الرفاع)، وسينتهي التسجيل العيني الأول للأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة: (الياقوت، اللؤلؤ، المنارات، الراية، النور، النجمة، العقيق، اليسر، بلدة ذهبان، المروج).

ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.