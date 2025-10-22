في خطوة استفزازية تهدد حل الدولتين، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية مقترح قانون ضم الضفة الغربية المحتلة، اليوم(الأربعاء).



وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.



وعلق وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائلا: «سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة».



من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: «حان وقت السيادة الآن».



وأقر الكنيست أيضا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون منفصل اقترحه أفيغدور ليبرمان من حزب «إسرائيل بيتنا» لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس. وأُقرّ المشروع بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9 أعضاء.



وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي أعلن أن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس دونالد ترمب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



فيما كشف موقع «بوليتيكو»، الشهر الماضي، أن الرئيس ترمب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.



وتتباين الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة المحتلة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأمريكي وتفادي ردود فعل دولية قوية.