سلطت صحف عالمية الضوء على تداعيات الحرب على قطاع غزة والتحركات الجارية للحفاظ على صفقة الهدنة وتبادل الأسرى، وسط تحذيرات من تصعيد جديد قد يهدد الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



ورأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تكثف ضغوطها على كل من إسرائيل وحركة حماس لتجنب أي تصعيد قد ينسف اتفاق وقف الحرب.



وأفادت بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، أبلغا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة واضحة بضرورة الاكتفاء بـ«رد متناسب» على أي خروقات مزعومة من جانب حماس.



فيما أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية في افتتاحيتها، أن نجاح ترمب في وقف القتال بغزة «لا يمكن إنكاره»، لكنها حذرت من أن استمرار العقبات الميدانية خصوصا تذبذب دخول المساعدات الإنسانية.



واعتبرت أن تلك العقبات تعكس عمق التحديات التي تواجه خطته لإعادة إطلاق عملية سياسية قد تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، داعية إلى دعم الجهود الأمريكية بقرار من مجلس الأمن يعزز فرص نجاح التسوية.



بدورها، حذرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية من أن سلسلة الانتكاسات التي يشهدها اتفاق وقف الحرب في غزة قد تضع «أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على المحك».



وتوقعت أن تضطر تل أبيب إلى اتخاذ قرارات «صعبة» تُختبر فيها متانة العلاقات مع واشنطن.



ورأت صحيفة «هآرتس»، أن اتفاق غزة يمنح «أملا لاتفاق آخر» بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن التحول في الموقف الأمريكي من حرب غزة قد يفتح الباب لتسوية أوسع بضغط من واشنطن، رغم تعقيدات الساحة اللبنانية.