دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الإدارة الأمريكية إلى تجنب أي خطوات أو قرارات أحادية الجانب خارج إطار التشاور والتنسيق.



وبحث السوداني خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة الماضية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة الجهود المشتركة لترسيخ الشراكة المتعددة الأبعاد بين بغداد وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.



وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد السوداني حرص حكومته على مواصلة زخم التعاون الثنائي والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات القائمة، خصوصا المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال، وتهيئة المناخ أمام الشركات الأمريكية للعمل في العراق، بما يجسد الرؤية المشتركة بين البلدين.



وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات المرتقبة في العراق، حيث شدد السوداني على التزام الحكومة بدعم المسار الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.



وأكد السوداني أن العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن، تقوم على الحوار البناء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة ويكرّس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة، مشدداً على ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار التواصل والتشاور.



وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أفاد بأن روبيو أبلغ السوداني، بضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة، وناقش الجانبان جهود إتمام صفقات تجارية أمريكية في العراق.



وحذر روبيو من أن الجماعات المسلحة في العراق، تهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران.



وتزامن الاتصال الهاتفي بين السوداني وروبيو مع زيارة سرية قام بها إلى بغداد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، حيث التقى عدد من قيادات الإطار التنسيقي.



وقال مصدر مطلع لـ«عكاظ» إن قاآني وصل إلى بغداد والتقى عددا من قادة القوى السياسية والفصائل المسلحة.



وكانت مصادر سياسية عراقية، كشفت خلافات متصاعدة داخل الإطار التنسيقي تتعلق باستخدام موارد الدولة والنفوذ السياسي في الدعاية الانتخابية لصالح عدد من القوائم المنضوية ضمن التحالف الحاكم، في وقت دخلت أطراف إيرانية على خط الوساطة لاحتواء التوتر.



وقال أحد المصادر لـ«عكاظ» إن قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني وخلال زيارته الأخيرة إلى العراق لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجة المرجع الديني الأعلى، أجرى لقاءات منفردة مع زعامات قوى الإطار التنسيقي، وشدد خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف وترك الخلافات جانباً قبيل الانتخابات القادمة.